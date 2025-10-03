Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Begegnungen voller Herzlichkeit

  03.10.2025 Frick
Der ehemalige Schweizergardist Romano Pelosi (links) gewährte einen eindrücklichen Einblick ins Leben im Vatikan. Foto: zVg
Der ehemalige Schweizergardist Romano Pelosi (links) gewährte einen eindrücklichen Einblick ins Leben im Vatikan. Foto: zVg

Erfahrungen im Vatikan

Am Eidgenössischen Buss- und Bettag feierte die Pfarrei Frick einen besonderen Gastgottesdienst – ein Gottesdienstformat, das die Begegnung mit spannenden Persönlichkeiten ins Zentrum stellt. Bereits am Muttertag war Elisabeth Burgener, ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote