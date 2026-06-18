Begegnungen schaffen Verständnis

Anlässlich des nationalen Flüchtlingstags lädt der Kirchliche Regionale Sozialdienst Frick (KRSD) und mit.dabei Fricktal gemeinsam mit verschiedenen Partnerorganisationen am 20. und 21. Juni zu mehreren Veranstaltungen im Fricktal ...

Flüchtlingstag 2026 im Fricktal

Anlässlich des nationalen Flüchtlingstags lädt der Kirchliche Regionale Sozialdienst Frick (KRSD) und mit.dabei Fricktal gemeinsam mit verschiedenen Partnerorganisationen am 20. und 21. Juni zu mehreren Veranstaltungen im Fricktal ein.

Unter dem Motto «Sensibilisierung, Solidarität mit Geflüchteten und Förderung des Austauschs in der Schweizer Bevölkerung» erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit Dialog, Kulinarik, Musik und Begegnungen.

Dialog und Fingerfood in Frick

Den Auftakt bildet am Samstag, 20. Juni, ein Dialoganlass von 10 bis 12 Uhr vor dem Löwen-Sanitätshaus in Frick. Bei Fingerfood und Informationsständen erhalten Interessierte die Möglichkeit, mit Gef lüchteten sowie Mitarbeitenden und Freiwilligen ins Gespräch zu kommen. Der Anlass schafft Raum für persönliche Begegnungen und vermittelt Einblicke in die Lebensrealitäten von Menschen mit Fluchterfahrung.

Am Nachmittag findet von 13 bis 18 Uhr beim Vereinslokal ACLI an der Widengasse 9 in Frick ein Streetfoodfestival statt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Ländern freuen. Ergänzt wird das Angebot durch Musik sowie Kinderschminken für die jüngsten Gäste.

Gottesdienste zum Flüchtlingstag

Am Sonntag, 21. Juni, finden in mehreren Gemeinden Gottesdienste zum Flüchtlingstag statt: 9.30 Uhr: Katholische Kirche Gipf-Oberfrick; 10 Uhr: Katholische Kirche Oeschgen (Familiengottesdienst mit Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klasse, anschliessend Apéro); 10.45 Uhr: Katholische Kirche Frick. Die Gottesdienste greifen das Thema Flucht, Hoffnung und gesellschaftlichen Zusammenhalt auf und laden zur gemeinsamen Reflexion ein.

«Menschen mit Fluchterfahrung sind Teil unserer Gesellschaft. Der Flüchtlingstag bietet die Gelegenheit, einander auf Augenhöhe zu begegnen, Geschichten auszutauschen und gegenseitiges Verständnis zu fördern. Gerade persönliche Begegnungen helfen, Vorurteile abzubauen und Brücken zu bauen.», sagt Steffi Kuhn, Leiterin des KRSD in Frick. Der KRSD Frick und die beteiligten Organisationen freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Die Veranstaltungen stehen allen Interessierten offen und sind kostenlos. (mgt)

Kontakt: Kirchlich Regionaler Sozialdienst Oberes Fricktal, Rampart 5, 5070 Frick.



Website: www.krsd-aargau.ch