Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Begegnungen schaffen Verständnis

  18.06.2026 Frick

Flüchtlingstag 2026 im Fricktal

Anlässlich des nationalen Flüchtlingstags lädt der Kirchliche Regionale Sozialdienst Frick (KRSD) und mit.dabei Fricktal gemeinsam mit verschiedenen Partnerorganisationen am 20. und 21. Juni zu mehreren Veranstaltungen im Fricktal ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote