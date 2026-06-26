Begegnung mit einer herausfordernden Krankheit

Seit 20 Jahren wird die Tagesstätte für demenzbetroffene Menschen vom Roten Kreuz Kanton Aargau in Zusammenarbeit mit der Benz’schen Stiftung Frick betrieben. Zu diesem Jubiläum fanden vergangenes Wochenende zwei ...

20 Jahre Tagesstätte Frick im Zeichen der Demenz

Seit 20 Jahren wird die Tagesstätte für demenzbetroffene Menschen vom Roten Kreuz Kanton Aargau in Zusammenarbeit mit der Benz’schen Stiftung Frick betrieben. Zu diesem Jubiläum fanden vergangenes Wochenende zwei Veranstaltungen statt.

«Demenz gestalten: Die Krankheit, die Betroffene, Angehörige und Gesellschaft herausfordert» lautete der Titel des Vortrags, zu dem sich am Freitag, 19. Juni, rund 65 Interessierte im Kirchensaal der Katholischen Kirche St. Peter und Paul in Frick zusammenfanden. Zum 20-Jahr-Jubiläum der Tagesstätte Frick veranschaulichte der Referent Thomas Jenelten, Präsident von Alzheimer Aargau, welche Herausforderungen eine Demenzerkrankung für Betroffene und Angehörige mit sich bringt und stellte verschiedene Unterstützungsangebote vor.

Am Samstag, 20. Juni, fand ein Begegnungstag in der Tagesstätte Frick statt. Die rund 90 Besuchenden erhielten Einblick in den Alltag der Tagesstätte. Sie konnten mit einem Demenzsimulator erleben, wie sich die Symptome einer Demenz anfühlen, einen Demenz-Parcours absolvieren und sich mit vom Team der Tagesstätte zubereiteten Muffins und Brötchen verpflegen. «Die vielen wunderbaren Begegnungen und Gespräche mit Angehörigen, Betroffenen, Netzwerk-Organisationen, Personen aus der Politik und ganz besonders auch mit Menschen aus der Bevölkerung machten es zu einem wirklich gelungenen Anlass», berichtet die Leiterin der Tagesstätte, Monika Wiederkehr.

Seit 2006 bietet das Rote Kreuz Kanton Aargau in Zusammenarbeit mit der 1905 gegründeten Benz’schen Stiftung in der Tagesstätte in Frick Menschen mit einer Demenzerkrankung oder älteren Menschen mit Unterstützungsbedarf eine begleitete Tagesstruktur und eine an ihre Bedürfnisse angepasste Betreuung.

Die pf legenden und betreuenden A ngehörigen werden entlastet, bekommen Zeit für sich und ihre Bedürfnisse und können Kraft tanken für ihren anspruchsvollen Betreuungsalltag. (mgt)