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Begegnung mit einer herausfordernden Krankheit

  26.06.2026 Frick
Der Begegnungstag in der Tagesstätte Frick zog rund 90 Besucher und Besucherinnen an. Fotos: zVg
Der Begegnungstag in der Tagesstätte Frick zog rund 90 Besucher und Besucherinnen an. Fotos: zVg

20 Jahre Tagesstätte Frick im Zeichen der Demenz

Seit 20 Jahren wird die Tagesstätte für demenzbetroffene Menschen vom Roten Kreuz Kanton Aargau in Zusammenarbeit mit der Benz’schen Stiftung Frick betrieben. Zu diesem Jubiläum fanden vergangenes Wochenende zwei ...

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