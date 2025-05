Dieses Jahr lud der Frauenbund Frick zur Regionalmarienfeier ein. Als Zeichen der Verbundenheit der Frauenvereine untereinander entschlossen sich die Frauenvereine aus dem Fischingertal, an der Feier in Frick teilzunehmen. An der Feier mit dem Thema «Begegnung ist Leben» kamen alle in ...