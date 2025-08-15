Begegnung, Inspiration und kreativer Austausch

Mit der Ausstellung «Connect – Kunst.Raum.Begegnung» lädt Kuratorin Stefanie Klebs am Samstag, 16. August, zur feierlichen Vernissage ein. Die Eröffnung beginnt um 16.16 Uhr und dauert bis 23 Uhr. Schauplätze sind die Villa Alter Polizeiposten, Marktgasse 1, sowie ...

Mit der Ausstellung «Connect – Kunst.Raum.Begegnung» lädt Kuratorin Stefanie Klebs am Samstag, 16. August, zur feierlichen Vernissage ein. Die Eröffnung beginnt um 16.16 Uhr und dauert bis 23 Uhr. Schauplätze sind die Villa Alter Polizeiposten, Marktgasse 1, sowie der Showroom SK Concepts, Brodlaube 18, in Rheinfelden. Die Ausstellung soll ein Ort für Begegnung und Netzwerken, ein kreatives Zusammenspiel von Künstlern und Besuchern sein. Präsentiert werden Werke namhafter Kunstschaffender: Dimitri Horta, Christoph Göttel, Christin Khaukha, Sue Irion, Sam Wachter, Matthias Forster, Michael Steiner und Alain Schmuki. Als Initiatorin und Interior-Designerin hat Stefanie Klebs gemeinsam mit Künstler Michael Steiner ein vielseitiges Konzept kuratiert, das unterschiedliche Kunstformen, Materialien und Themen miteinander verbindet. (mgt)

Die Ausstellung ist vom 16. August bis 14. September geöffnet – inklusive Barbetrieb: Sonntag und Montag: 13 bis 18 Uhr; Donnerstag bis Samstag: 14 bis 21 Uhr. Veranstaltungsorte: Villa Alter Polizeiposten – Marktgasse 1, Rheinfelden.