Befreiungsschlag in Schaffhausen

Handball, NLB: T V Möhlin gewinnt gegen Kadetten Espoirs: Der TV Möhlin sichert sich bei den Kadetten Espoirs zwei enorm wichtige Punkte und gewinnt das Spiel verdient mit 30:24 (13:9). Bester Möhliner Werfer mit acht Treffern war Stian Grimsrud. Bei den Kadetten machte der talentierte Nachwuchsspieler Manoy Ugiagbe mit sieben Toren auf sich aufmerksam.

Nach einer frühen Führung der Gastgeber zum 4:1 (7.) zeigte der TV Möhlin Charakter und holte Treffer um Treffer auf, auch weil sich auf der Gegnerseite Fehler einschlichen. In der zehnten Spielminute fiel der Ausgleich durch Jonathan Ulmer zum 5:5. Robin Santeler liess zwei starke Paraden folgen, aber noch machten sich eine Zeitstrafe gegen Maurice Meier und eine Siebenmeter-Parade gegen Ulmer bemerkbar. Weil aber die Gastgeber auch nicht fehlerlos blieben, war es Möhlin, das durch die Aussenspieler Xavier Franceschi und Jan Waldmeier auf plus zwei stellten. Rohat Sahin am Kreis war in der Folge schwer zu verteidigen und auch Yari Prince, der Flügelspieler, zeigte seine höhere Ligaerfahrung zum 8:9 (21.). Das Timeout der knapp führenden Fricktaler brachte dann neue Inputs und Fabian Ceppi und Grimsrud lieferten ab. Ein nächster Ballklau endete zwar erfolglos vor dem Gegnertor. Der übernächste Steal brachte dann aber das 8:11 und mit starken Aktionen von Möhlins Mitch Giezeman stand es bis zum Pausenpfiff 9:13.

Mit grossem Kämpferherz auch in die zweite Halbzeit

Die Mannschaft von Zoltan Majeri kam nach der Pause gut ins Spiel. Lucas Grandi legte vor, Stian Grimsrud schloss nach dem Zeitspiel mit einem Schlenzer erfolgreich ab und Jan Waldmeier erzielte den 16. Treffer zum 11:16 (34.). Dann musste Grandi auf die Bank und konnte erst danach mit einem weiteren Treffer auf 13:17 reagieren. Erwähnenswert ist danach der Kempa von Xavier Franceschi, der das 14:18 bedeutete. Manoy Ugiagbe mit Jahrgang 2006, der auch schon in der höchsten Schweizer Liga für die Kadetten auflief (11 Spiele) und zuvor bereits für mehrere Tore verantwortlich zeichnete, verkürzte in der 40. Spielminute auf 16:18. Das war eine ganz heikle Phase, denn danach unterlief den Möhlinern einer der wenigen technischen Fehler und Petar Ilic hatte die Chance auf einen Treffer Abstand zu verkürzen, was ihm aber misslang. Im Gegenzug landete Grimsruds nächster Wurf mit etwas Glück und Mithilfe des Gastgebertorhüters im Netz: 16:19.

Noch einmal stellte Ugiagbe auf 17:19, danach startete der TV Möhlin ein wahres Offensiv-Feuerwerk und zog auf 19:23 weg. Als Benjamin Blumer, der nur für die Siebenmeter auf die Platte kam, gegen Luca Hage parierte, erlitt die Aufholjagd der Kadetten Espoirs einen erneuten Dämpfer. Sie versuchten es mit dem siebten Feldspieler, aber Robin Santeler schnappte sich den Heber von Rohat Sahin eiskalt und vorne erzielte Stian Grimsrud das 21:28.

Der Kampf hat sich gelohnt

So waren die kämpfenden Gäste ab der 55. Minute auf einen Sieben-Tore-Vorsprung weggezogen, um beim Schlusspfiff den grossartigen 30:24-Sieg mit ihren wenigen aber treuen mitgereisten Fans zu feiern.

Die Stimmung im Car war sehr ausgelassen und man konnte sie auf der langen Heimreise entsprechend geniessen. Die zwei gewonnenen Punkte helfen im Kampf gegen den Abstieg und verschaffen etwas Luft. Aber es braucht mindestens noch einen Sieg aus den drei folgenden Spielen, um in der NLB zu verbleiben.

TV Möhlin mit: Santeler (6/29, 21%), Blumer (1/2, 50%); Ceppi (1), Ulmer (3), Meier, Giezeman (4), Mahrer, Grandi (6), Franceschi (3), Grimsrud (8), Waldmeier (5).