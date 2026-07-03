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Erfolgreiche Interclub-Saison des Tennisclubs Frick

  03.07.2026 Frick
Das Team Herren 35 spielt neu in der 2. Liga. Foto: zVg
Das Team Herren 35 spielt neu in der 2. Liga. Foto: zVg

Die 1. Liga-Herren beeindruckend, die 2.-Liga-Herren dominant, die Herren 35+ in die 2. Liga aufgestiegen, die Herren 65+ NLC «unabsteigbar», das 65+ 3. Liga-Team der Herren und die Damen 30+ (3. Liga) wiederaufgestiegen – eine Saison, die Lust auf mehr macht.

Mit elf Teams in ...

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