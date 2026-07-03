Erfolgreiche Interclub-Saison des Tennisclubs Frick

Die 1. Liga-Herren beeindruckend, die 2.-Liga-Herren dominant, die Herren 35+ in die 2. Liga aufgestiegen, die Herren 65+ NLC «unabsteigbar», das 65+ 3. Liga-Team der Herren und die Damen 30+ (3. Liga) wiederaufgestiegen – eine Saison, die Lust auf mehr macht.

Die 1. Liga-Herren beeindruckend, die 2.-Liga-Herren dominant, die Herren 35+ in die 2. Liga aufgestiegen, die Herren 65+ NLC «unabsteigbar», das 65+ 3. Liga-Team der Herren und die Damen 30+ (3. Liga) wiederaufgestiegen – eine Saison, die Lust auf mehr macht.

Mit elf Teams in verschiedenen Alters- und Leistungskategorien, zahlreichen klaren Siegen, spannenden Begegnungen quer durch alle Ligen und Teams und mehreren Aufstiegsrunden zeigte der TC Frick 2026 eine beeindruckende Breite und sportliche Qualität. Von den Aktivteams über die Senioren bis zu den Damen ist der Club gut unterwegs. Oft waren viele Zuschauer anwesend und es herrschte eine tolle Interclub-Stimmung.

Die 1.-Liga-Herren zeigten eine beeindruckende Saison mit mehreren klaren Erfolgen. Besonders hervorzuheben sind die Siege gegen Bally Schönenwerd (8:1) und Allmend Luzern (6:3) . In der Aufstiegsrunde gelang ein spektakulärer 5:4 Erfolg gegen Luzern Lido, bevor das Team gegen ein sehr starkes Sursee-Team unterlag. Die 2.-Liga-Herren starteten mit einem klaren 7:2 gegen Teufenthal in die Saison und bestätigten ihre Form mit weiteren deutlichen Erfolgen, u. a. 8:1 gegen Muri AG und 7:2 gegen Wohlen Niedermatten. In der Aufstiegsrunde folgte ein souveräner 6:3 Erfolg gegen Willisau.

35+-Mannschaft souverän

Die 35+-Mannschaft stand ab dem ersten Spieltag auf Platz 1 und hat diesen bis Saison-Ende nicht mehr abgegeben. Die logische Folge der Aufstieg in die 2. Liga. Florian Bächle, neu zur Mannschaft gestossen, hat sich bestens integriert und ist bereits zu einer Stütze des Teams geworden. Im entscheidenden Spiel gegen Entfelden mussten aufgrund der Abwesenheit von zwei Leistungsträgern alle alles geben und über sich hinauswachsen. Christian Kalt gewann gegen einen R5-Spieler und Basil Mösch setzte sich in einem an Spannung kaum zu überbietenden Match ebenfalls durch. Dies trotz mehrerer vergebener Matchbälle, sowie eines Medical Timeouts, nachdem er sein Schienbein komplett aufgeschürft hatte. Auch diese Missgeschick konnte ihn nicht stoppen.

Ein starker Auftakt mit einem 6:1 gegen Utzenstorf und einem weiteren 6:1 gegen Willisau prägten die Saison der Herren 45+ 1. Liga. Die Zielsetzung «Ligaerhalt» war damit geschafft. In der Aufstiegsrunde musste sich das Team dann einem sehr starken Bellinzona geschlagen geben. Das Herren 45+ 3. Liga-Team überzeugte mit mehreren Siegen, darunter 6:1 gegen Oberlunkhofen und 4:3 gegen CIS Wase. Einige Partien gingen knapp verloren, etwa 3:4 gegen Würenlos. Am Ende resultierte ein sehr guter 2. Platz.

Ein perfekter Start gelang den Herren 65+ NLC mit 6:0 gegen Domat/Ems. Weitere Siege folgten, u. a. 5:1 gegen Allmend Luzern. Somit war die Zielsetzung «Ligaerhalt» bereits in trockenen Tüchern. In der Aufstiegsrunde unterlag das Team dann Carouge (0:4). Immer wieder gelingt dem Team der Ligaerhalt, man könnte fast das Prädikat «unabsteigbar» vergeben.

Nach dem etwas unglücklichen Abstieg im letzten Jahr, war die Zielsetzung der Herren 65+ 3. Liga und ihrem Captain René Lori klar und konnte nur «Wiederaufstieg» lauten. Das Team zeigte dann auch eine hervorragende Saison mit mehreren klaren Erfolgen: 6:0 gegen Küttigen, 5:1 gegen Hallwilersee, 6:0 gegen Mutschellen. Und so stand der Aufstieg bereits vor der letzten Partie fest. Die 70+-Equipe (1. Liga) hatte eine anspruchsvolle Gruppe, zeigte aber Kampfgeist. Besonders erwähnenswert ist das 3:3 gegen Rüschlikon.

Damen 30+ auf hohem Niveau

Die Damen 30+ (NLB) traten dieses Jahr in neuer Formation an. Nach einem 3:3 gegen GZ und 2:4 gegen Lido Luzern und einer starken 6:0-Leistung gegen Giubiasco konnte der 2. Gruppenrang errungen werden. Im Aufstiegsspiel waren die Gegnerinnen vom TC Zumikon dann zu stark, es blieb die Freude über den Ligaerhalt. Sehr erfolgreich verlief die Saison für die Damen 30+ 3. Liga. Mit mehreren klaren Siegen – 6:0 gegen Reichenstein, 6:0 gegen Villmergen, 6:0 gegen Reinach AG – gehörte dieses Team zu den erfolgreichsten der Saison. Bereits vor dem letzten Spiel stand fest, dass der Wiederaufstieg perfekt ist.

Die Damen 40+ 3. Liga konnten eine von 5 Runden gleich mit 6:0 für sich entscheiden. Alle anderen gewannen hingegen die Gegnerinnen. Am Ende resultierte Rang 5 von 6. Die Saison war für die Damen herausfordernd, dies auch weil nicht immer alle Spielerinnen verfügbar waren. Dennoch überwog die Freude an den Spielen und den spannenden Gesprächen beim gemeinsamen Essen mit den Gegnerinnen.

(mgt/sir)