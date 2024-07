Bedrohung durch fremde Tiere und Pflanzen

Gebietsfremde Arten wie das Schmalrohr oder die Rotwangen-Schmuckschildkröte bedrohen unsere Artenvielfalt. Wer gebietsfremde Tiere und Pflanzen aus einem Aquarium oder einem Gartenteich in die Natur aussetzt, kann damit grossen Schaden an der Biodiversität und an Infrastrukturen anrichten und macht sich strafbar. Wer seine Heimtiere so vermeintlich «in die Freiheit» entlässt, führt entweder deren Ende herbei oder schadet der Natur. Denn die Mehrheit der Aquarien- und Gartenteichlebewesen kann in unseren Gewässern nicht überleben. Und jene Arten, die sich zu etablieren vermögen, können als invasive gebietsfremde Arten grosse Schäden anrichten. Ausgesetzte Goldfische fressen beispielsweise ganze Weiher leer und bedrohen damit seltene Amphibien- und Insektenarten. Die Rotwangen-Schmuckschildkröten bedrohen seltene Amphibien- und Insektenarten. Sind sie einmal in einem Gewässer, ist es sehr schwierig, sie wieder einzufangen. (mgt/nfz)