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Bedarf an Schulräumen klären, regionale Finanzierung beim Hallenbad-Neubau prüfen

  19.05.2026 Frick
Der Gemeinderat rechnet damit, dass die dynamische Entwicklung der Bevölkerung von Frick zu steigenden Steuererträgen führt. Foto: Simone Rufli
Der Gemeinderat rechnet damit, dass die dynamische Entwicklung der Bevölkerung von Frick zu steigenden Steuererträgen führt. Foto: Simone Rufli

Der Gemeinderat Frick hat die Ziele für die laufende Amtsperiode festgelegt

Während die Projektierung beim Bahnhof demnächst erfolgen soll, wird der Start einer neuen Planung für die Mehrzweckhalle auf die nächste Legislaturperiode verschoben. Der Steuerfuss soll unverändert ...

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