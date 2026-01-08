Immobilien
Beat Käser: «Stein – das sind wir alle»

  08.01.2026 Stein
Zahlreiche Besucher waren zum Neujahrsempfang in den Steiner Saalbau gekommen. Fotos: Michael Gottstein
Beim Steiner Neujahrsempfang hat Gemeindeammann Beat Käser unter dem Motto «Stein – das sind wir alle» an das Gemeinschaftsgefühl der Bürgerinnen und Bürger appelliert. Er blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück, das aber auch Herausforderungen mit ...

