Über 1000 Gäste erfreuten sich an der 35. Austragung des traditionellen «Spa-Pi-Wei-Ba-Fäscht» der Musikgesellschaft Schwaderloch.

Was vor über 30 Jahren aus einer finanziellen Notlage der Musikgesellschaft entstand, hat sich längst zu einem weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Anlass entwickelt. Und so genossen auch in diesem Jahr wieder rund 1000 Besucherinnen und Besucher bei angenehmen sommerlichen Temperaturen während dreier Tage nicht nur kulinarische Köstlichkeiten, sondern auch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Beachvolleyball, Musik und Geselligkeit.

Der Name Spa-Pi-Wei-Ba steht dabei für das bewährte Angebot aus Spaghetti, Pizza, Wein und Bar. Unter der Gesamtleitung von Roland Häusler organisierten die rund 13 Musikantinnen und Musikanten das Fest mit grossem Einsatz. Unterstützung erhielt die MGS erneut vom langjährigen Partnerverein Blasorchester Albbruck e.V., der beim Fest tatkräftig mithalf. Im Gegenzug engagieren sich die Schwaderlocher Musikanten jeweils am Frühlingsfest ihrer deutschen Freunde.

Kulinarisch wurden die Gäste mit verschiedenen Spaghetti-Variationen und frisch zubereiteten Pizzen verwöhnt.

Der Pizzateig wurde auch dieses Jahr von einer Helferin aus dem Dorf hergestellt, bevor die Pizzen von den Pizzabäckern belegt und ofenfrisch serviert wurden. Ergänzt wurde das Angebot durch ein reichhaltiges Dessertbuffet mit selbstgemachten Kuchen, Torten und regionalen Hof-Glacen. Dazu durfte ein feines Glas Wein oder ein Boccalino nicht fehlen. Wer den Abend gemütlich ausklingen lassen wollte, fand in der Blue Bar den passenden Schlummertrunk.

50 Mannschaften im Sand

Ein Höhepunkt des Wochenendes war erneut das Beachvolleyball-Plauschturnier. Insgesamt 50 Mannschaften kämpften am Freitag und Samstag im Sand um den Turniersieg. Für die Organisation zeichnete, wie bereits in den vergangenen Jahren, der Freizeit verein Blue Lions verantwortlich. Neben dem Turnier übernahmen die Vereinsmitglieder auch den Betrieb der beliebten Blue Bar sowie die Mithilfe beim Auf- und Abbau des Festgeländes. Der Sonntag begann traditionsgemäss mit einem ökumenischen Feldgottesdienst. Beim anschliessenden Frühschoppen sorgten die Egerländer vom Hochrhein «noochschlag» für musikalische Unterhaltung, während sich die Besucherinnen und Besucher ein letztes Mal von der Festwirtschaft verwöhnen liessen.

Auch die 35. Ausgabe des Spa-Pi-Wei-Ba-Fäschts erwies sich als voller Erfolg. Die Musikgesellschaft Schwaderloch bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern, den unterstützenden Vereinen sowie den zahlreichen Gästen, die mit ihrem Besuch zum Gelingen des Festes beigetragen haben.

(mgt)