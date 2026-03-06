Bücher aus dem Schrank

Seit Kurzem steht neben dem Schlosssaal-Eingang beim Gasthaus Adler in Oberhof ein Bücherschrank. Aus diesem Schrank dürfen Bücher mitgenommen und mit eigenen Büchern ausgetauscht werden. Auch zusätzliche Bücher sind erwünscht, schreibt die Adlerplatz AG, die ...

Seit Kurzem steht neben dem Schlosssaal-Eingang beim Gasthaus Adler in Oberhof ein Bücherschrank. Aus diesem Schrank dürfen Bücher mitgenommen und mit eigenen Büchern ausgetauscht werden. Auch zusätzliche Bücher sind erwünscht, schreibt die Adlerplatz AG, die den Bücher-Tausch in Oberhof angestossen hat. (sir)