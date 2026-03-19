Bayerisches Frühlingserwachen

«O’zapft is!» Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lädt der Turnverein Stein für Samstag und Sonntag, 11. und 12. April, bereits zum zweiten Mal zum «Bayerischen Frühlingserwachen» in den Saalbau Stein ein.

«O’zapft is!» Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lädt der Turnverein Stein für Samstag und Sonntag, 11. und 12. April, bereits zum zweiten Mal zum «Bayerischen Frühlingserwachen» in den Saalbau Stein ein.

Ein Wochenende, an dem bayrische Lebensfreude, Geselligkeit und musikalische Unterhaltung ins Fricktal einziehen: Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine festliche Atmosphäre mit mitreissender Live-Musik und feinen bayerischen Spezialitäten. Am Samstag sorgt «Ueli’s Family Band» mit schwungvollen Klängen und beliebten Schlagerhits für beste Stimmung. Am Sonntag lädt der bayerische Brunch zum genussvollen Verweilen ein, musikalisch begleitet von der Blaskapelle Rhybueb, die für ein stimmungsvolles und authentisches Festambiente sorgt. Ob fröhliches Feiern am Samstagabend oder gemütlicher Brunch mit der ganzen Familie am Sonntag – das «Bayerische Frühlingserwachen» verspricht unvergessliche Momente in besonderem Ambiente. Weitere Informationen gibt es auf der Website des TV Stein. Dieser freut sich darauf, zahlreiche Gäste willkommen zu heissen und mit ihnen einen stimmungsvollen Start in den Frühling zu feiern. (mgt)