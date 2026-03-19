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Bayerisches Frühlingserwachen

  19.03.2026 Stein
Ein Baudenkmal der Belle Epoque: Das Flusskraftwerk Augst/Wyhlen; sein Äusseres bleibt beim aktuellen Bauprojekt gewahrt. Foto: Michael Gottstein
Ein Baudenkmal der Belle Epoque: Das Flusskraftwerk Augst/Wyhlen; sein Äusseres bleibt beim aktuellen Bauprojekt gewahrt. Foto: Michael Gottstein

«O’zapft is!» Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lädt der Turnverein Stein für Samstag und Sonntag, 11. und 12. April, bereits zum zweiten Mal zum «Bayerischen Frühlingserwachen» in den Saalbau Stein ein.

Ein Wochenende, an dem ...

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