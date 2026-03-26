Rheinfelder Baustelle gibt zu reden

Es braucht noch ein paar Monate Geduld

Bauarbeiten in Rheinfelden

Seit bald einem Jahr läuft die Sanierung und Neugestaltung der Hermann-Keller-Strasse in Rheinfelden. Die Bauarbeiten sind im Zeitplan – dauern aber voraussichtlich noch bis Ende Juni.

Valentin Zumsteg

Als wahres Nadelöhr präsentiert sich derzeit die Rheinfelder Hermann-Keller-Strasse zwischen dem alten Stadtpark und dem Storchennestturm. Fussgänger, Velofahrer und Automobilisten haben nur wenig Platz, um durchzukommen. Der Verkehr wird mit einem Lichtsignal geregelt.

«Eine komplexe Baustelle»

Im Dezember 2024 hat die Rheinfelder Einwohnergemeinde-Versammlung 3,8 Millionen Franken für die Sanierung und Umgestaltung des östlichen Stadtzugangs genehmigt. Das Projekt umfasst auch die Sanierung der Werkleitungen sowie die Dimensionserweiterung der Fernwärmeleitung. Zwischen dem Storchennestturm und dem Stadtpark ist eine Baumallee geplant, die für weiteren Schatten sorgen soll. Bei der Magdenerbach-Brücke wird die bestehende Brüstung abgebrochen und durch ein Stahlgeländer ersetzt, dadurch soll eine bessere Sicht auf den Bach möglich werden.

Die Bauarbeiten haben im April 2025 begonnen, laufen also mittlerweile seit bald einem Jahr. Diese lange Dauer führt immer wieder zu kritischen Bemerkungen von Bürgerinnen und Bürgern. Im Rathaus hat man davon Kenntnis: «Es handelt sich um eine komplexe Baustelle mit mehrfachem Wechsel der Verkehrsführung und Änderung der Signalisation. Dies führte vereinzelt zu Unverständnis und Reaktionen aus der Bevölkerung», erklärt Patricia Stehlin von der Stadtverwaltung. Sie betont aber gleichzeitig: «Die Arbeiten kommen gut voran, sodass der Zeitplan eingehalten werden kann.» Auch die Kosten bewegen sich laut Stehlin im bewilligten Kreditrahmen.

Platz für Bäume

Aktuell wird die Baumgrube für die Alleebäume auf der nördlichen Strassenseite erstellt, die Brüstung der Brücke ist bereits entfernt. Die Verantwortlichen der Stadt gehen davon aus, dass die Bauarbeiten wie geplant Ende Juni 2026 abgeschlossen werden können. So lange brauchen alle Verkehrsteilnehmer noch Geduld bei diesem Nadelöhr.