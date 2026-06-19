Baustart mit Folgen

Am 6. Juli starten in Wölflinswil die Arbeiten für die neue Turnhalle. Enge Platzverhältnisse und eine schwierige Erschliessung machen während der rund einjährigen Bauzeit Verkehrsmassnahmen mit Fahrverboten, ...

Turnhallenbau führt zu Verkehrsbeschränkungen im Raum Huebmet

Am 6. Juli starten in Wölflinswil die Arbeiten für die neue Turnhalle. Enge Platzverhältnisse und eine schwierige Erschliessung machen während der rund einjährigen Bauzeit Verkehrsmassnahmen mit Fahrverboten, Provisorien, Verkehrsdienst und Umleitungen nötig.

«Am 6. Juli 2026 starten die Arbeiten für die neue Turnhalle beim Schulhaus Huebmet. Aufgrund der schwierigen Erschliessung des Areals müssen während der Bauzeit Verkehrsbeschränkungen beim Zugang zur Schule, zu den Turnhallen und zum Schwimmbad in Kauf genommen werden. Die Massnahmen mit Fahrverboten, provisorischen Parkplätzen, Umsteigeparkplatz und Verkehrsdienst dienen der Sicherheit der Schülerinnen und Schüler sowie aller weiteren Verkehrsteilnehmenden. Sie gelten während der ganzen Bauzeit, voraussichtlich bis Juli 2027», hält der Gemeinderat von Wölflinswil in einem Schreiben mit den beschlossenen Massnahmen fest.

Schule und Schwimmbad sind während der ganzen Bauzeit nicht direkt mit dem Auto erreichbar. Der Landwirtschaftsweg von Oberhof her bleibt für den Verkehr gesperrt. «Da beim Schulhaus keine und auf dem Areal der Herzog Transporte AG nur sehr wenige Parkplätze zur Verfügung stehen, bitten wir die Bevölkerung, Schülerinnen und Schüler, Turnende sowie Badegäste, nach Möglichkeit zu Fuss oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schulanlage und zum Schwimmbad anzureisen.»

Fahrverbot Huebmet, provisorisches Trottoir und Verkehrsdienst

Auf der Strasse Huebmet wird während der Bauzeit ein allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen verfügt. Ausgenommen sind Baustellenverkehr, Zufahrt Mühligass in Richtung Dorf, Busbetrieb Brem AG, Rettungsdienste sowie berechtigte Dienste. Auch Veloverkehr und fahrzeugähnliche Geräte sind auf dem gesperrten Strassenabschnitt nicht gestattet. Zur Sicherung des Verkehrs zur Baustelle und zur Mühligass werde während der Schulanfangs- und Schulschlusszeiten sowie bei intensivem Baustellenverkehr ein Verkehrsdienst eingesetzt, so der Gemeinderat. «Der Fussverkehr wird über ein provisorisches Trottoir geführt. Der Sportplatz wird als Installations-f läche für die Baustelle benötigt. Der Schulhausplatz und die Zufahrt zur Schule werden für den Baustellenverkehr beansprucht und sind für den übrigen Verkehr gesperrt. Auf dem Schulareal stehen deshalb keine Parkplätze zur Verfügung.»

Provisorische Regelungen

Auf dem Areal der Brem Carreisen stehen Umsteigeparkplätze zur Verfügung. Diese sind ausschliesslich für das kurze Ein- und Aussteigen im Zusammenhang mit Schule, Hort und Vereinstrainings vorgesehen. «Da jederzeit mit Busverkehr zu rechnen ist, dürfen Fahrzeuge beim Warten nicht verlassen wer-den. Wir bitten ausserdem, da Busse und andere Fahrzeuge auf dem Gelände zirkulieren, sich nicht auf dem Gelände aufzuhalten und den Betrieb der Waschanlage nicht zu stören.» (mgt/sir)

Detaillierte Informationen zu den Verkehrsbeschränkungen und Ausweichmöglichkeiten auf der Webseite der Gemeinde unter: www.woelflinswil.ch/aktuelles