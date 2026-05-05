Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Baustart für Abwärme-Leitung gestoppt

  05.05.2026 Laufenburg
Auf der Strecke Werkstrasse – Kaisterstrasse – Bahnübergang West – ist die Leitung geplant. Foto: Susanne Hörth
Auf der Strecke Werkstrasse – Kaisterstrasse – Bahnübergang West – ist die Leitung geplant. Foto: Susanne Hörth

Gebaut wird die Leitung ab FlexBase erst, wenn Planungssicherheit besteht

Bis die Wärme des Technologiezentrums für den Laufenburger Wärmeverbund fliessen kann, dauert es länger als geplant. Die Terminpläne von FlexBase seien in dieser Hinsicht zu optimistisch ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote