BAUREPORTAGE: Neubau Werkhof & Erweiterung Feuerwehrmagazin MAGDEN

Mit dem stetig moderaten Wachstum der Gemeinde Magden stiegen gleichzeitig die Anforderungen an die Infrastruktur. Diesem Umstand wollte die Gemeinde Mitte des Jahres 2021 Rechnung tragen: ein neuer, moderner und funktionaler Werkhof sollte entstehen. Als Standort wurde die Parzelle der Feuerwehr ...

Mit dem stetig moderaten Wachstum der Gemeinde Magden stiegen gleichzeitig die Anforderungen an die Infrastruktur. Diesem Umstand wollte die Gemeinde Mitte des Jahres 2021 Rechnung tragen: ein neuer, moderner und funktionaler Werkhof sollte entstehen. Als Standort wurde die Parzelle der Feuerwehr Magden-Olsberg gewählt, welche optimale Möglichkeiten bot, Synergien effizient und wirtschaftlich zu nutzen.

Ziel des Projektes war, die Feuerwehr und den Werkhof unter einem Dach zu vereinen.

Das bestehende Gebäude, worin bisher die Feuerwehr untergebracht war, diente dabei als Basis. Um den heutigen Bedürfnissen gerecht zu werden, sollte die Feuerwehr zukünftig im umgebauten Gebäude mehr Platz bekommen.

In einer Aufstockung in Holzbauweise entstand über der Feuerwehr der Werkhof. Dieser wurde mit einer neuen Fahrzeughalle und einer Werkstatt ausgestattet und bietet ausreichend Lagerflächen im Innen- wie auch im Aussenbereich. Getreu dem Motto «Alles unter einem Dach», wird der vorhandene Platz dadurch optimal genutzt. Nebst den Lagerflächen im Aussenbereich wurde zusätzlich eine neue Abfallsammelstelle integriert. Den Themen Energie und Nachhaltigkeit wurde im Projekt ebenfalls Rechnung getragen: auf dem Dach wurde eine rund 800 m2 grosse PV-Anlage gebaut. Ergänzend dazu wurde die Umgebungsgestaltung darauf ausgerichtet, die Biodiversität zu fördern und der Natur etwas zurückzugeben.

Nach dem Erhalt der Baubewilligung, folgte am 03.06.2024 der Spatenstich und damit der Startschuss für die Bauarbeiten. Für die Planung und Realisierung des Feuerwehr- und Werkhofgebäudes war die baderpartner ag Aarau verantwortlich.

Die Ausführung erfolgte unter laufendem Betrieb der Feuerwehr, welcher durchgehend sichergestellt sein musste und konnte.

Dank der guten Arbeit aller beteiligten Unternehmen konnte im Februar 2025 der Holzbau aufgerichtet und im März 2025 die Fenster und Türen eingebaut werden. Im August 2025 folgte der provisorische Umzug der Feuerwehr in die neuen Räumlichkeiten des Werkhofes, damit auch die Arbeiten im bestehenden Gebäude bei laufendem Feuerwehrbetrieb durchgeführt werden konnten.

Trotz speziellen Herausforderungen, wie z.B. eindringendem Wasser im bestehenden Untergeschoss, war im Oktober 2025 die Gebäudehülle fertiggestellt. Darauf folgten die letzten Arbeiten in der Umgebung, mit neuen Ladestationen für die Fahrzeuge des Werkhofbetriebes.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Sammelstelle zum Jahreswechsel und dem definitiven Einzug in die neuen Räumlichkeiten konnte der Bau im Februar 2026 abgeschlossen werden.

Den Nutzern stehen nun dank 744 m3 verbautem Beton und 195 m3 Schweizer Holz, rund 1‘500 m2 mehr Gebäudefläche zur Verfügung. Die Gemeinde Magden konnte mit dem Bauvorhaben wie vorgesehen, die beiden Betriebe unter einem Dach vereinen und die Infrastruktur für die Zukunft modernisieren.