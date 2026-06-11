Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

BAUREPORTAGE: Neubau Werkhof & Erweiterung Feuerwehrmagazin MAGDEN

  11.06.2026 Magden

Mit dem stetig moderaten Wachstum der Gemeinde Magden stiegen gleichzeitig die Anforderungen an die Infrastruktur. Diesem Umstand wollte die Gemeinde Mitte des Jahres 2021 Rechnung tragen: ein neuer, moderner und funktionaler Werkhof sollte entstehen. Als Standort wurde die Parzelle der Feuerwehr ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote