Bauprojekt am Zollrain: Kanton möchte mehr Informationen

  28.10.2025 Rheinfelden
Bislang gab es keine Einwendungen gegen das Bauprojekt der Stadt. Foto: Valentin Zumsteg
Stellungnahme des Kantons liegt vor

Die Stadt Rheinfelden will in einem denkmalgeschützten Gebäude am Zollrain 3 einen Kindergarten und zwei Wohnungen realisieren. Der Kanton braucht noch weitere Informationen.

Valentin Zumsteg

Das Bauprojekt der Stadt muss ...

