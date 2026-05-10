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Wenn die Stadtmauer durch das Wohnhaus geht

  10.05.2026 Rheinfelden
Foto: Valentin Zumsteg
Foto: Valentin Zumsteg

Aus zwei historischen Einfamilienhäusern an der Fröschweid in Rheinfelden entsteht derzeit ein Mehrgenerationen-Haus. Die Stadtmauer führt mitten durch das Gebäude. Die Bauarbeiten sind aufwändig.

Valentin Zumsteg

Roland Gröflin ist mit seinen ...

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