Baubewilligungsprozess neu online

Der Kanton hat seine Anwendung für den elektronischen Baubewilligungsprozess modernisiert und nutzerfreundlicher gestaltet: Die erneuerte Anwendung eBau wurde nun live geschaltet. Sie ermöglicht, den gesamten Baubewilligungsprozess digital zu bearbeiten. Aktuell sind 34 Gemeinden mit dem neuen eBau gestartet; per Mitte des nächsten Jahres werden gemäss dem aktuellen Anmeldungsstand rund 60 Gemeinden an Bord sein, die Liste verlängert sich laufend. Die Applikation basiert auf der Standardsoftware «eBau by inosca», welche auch in anderen Kantonen erfolgreich im Einsatz ist. eBau ermöglicht, sämtliche baurechtlichen Verfahren digital zu bearbeiten – Anfragen, Vorentscheide sowie Baugesuche mit oder ohne kantonale Beteiligung – und auf Papierdossiers zu verzichten. Der unterstützte Prozess reicht von der elektronischen Gesuchseingabe über das Online-Portal bis zur vollständigen digitalen Abwicklung und Bearbeitung der Gesuche inklusive Baubegleitung durch die Gemeinden und den Kanton. (nfz)