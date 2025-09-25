Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Baubewilligung für neue Kanti

  25.09.2025 Stein

Der Gemeinderat von Stein hat dem Baugesuch des Kantons Aargau für den Neubau der Kantonsschule Stein, inklusive Bushaltestelle, die Baubewilligung erteilt. Wie den Informationen der Gemeinde Stein zu entnehmen ist, sind die Projektverfasser die Zürcher Architekten E2A Piet Eckert und ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote