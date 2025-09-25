Baubewilligung für neue Kanti

Der Gemeinderat von Stein hat dem Baugesuch des Kantons Aargau für den Neubau der Kantonsschule Stein, inklusive Bushaltestelle, die Baubewilligung erteilt. Wie den Informationen der Gemeinde Stein zu entnehmen ist, sind die Projektverfasser die Zürcher Architekten E2A Piet Eckert und ...

Der Gemeinderat von Stein hat dem Baugesuch des Kantons Aargau für den Neubau der Kantonsschule Stein, inklusive Bushaltestelle, die Baubewilligung erteilt. Wie den Informationen der Gemeinde Stein zu entnehmen ist, sind die Projektverfasser die Zürcher Architekten E2A Piet Eckert und Wim Ecker. Bauherr und Grundeigentümer ist der Kanton Aargau. (nfz)