Bauarbeiten in Schupfart

Als Abschluss der Tiefbauarbeiten für die Erstellung des Bühlmattwegs in Schupfart stehen jetzt die Deckbelagsarbeiten an. Aus diesem Grund sind der Bühlmattweg und der Herrainweg im Zeitraum von Dienstag, 16. Juli, ab ca. 4 Uhr, bis Mittwoch, 17. Juli, ca. 8 Uhr, nicht befahrbar.

Auch die Zufahrt zu den Liegenschaften ist in diesem Zeitraum unterbrochen. Die Anwohner werden gebeten, ihr Fahrzeug bis spätestens 4 Uhr umzuparkieren bzw. wegzufahren, ein späteres Wegfahren ist ausgeschlossen, wie der Gemeinderat mitteilt. Im detaillierten Informationsschreiben, welches alle Anstösser erhalten haben, sind die Ersatzparkplätze ausgewiesen. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind (trockenes Wetter erwünscht), informiert die Gemeinde kurzfristig unter anderem via Gemeinde-News-App über eine allfällige Verschiebung bei schlechter Witterung.

Die Belagsflächen werden vor dem Deckbelagseinbau mit Haftvermittler angespritzt. Das Betreten dieser Flächen ist zu vermeiden. Das Bitumen haftet an den Schuhen und kann auf Vorplätzen und Bodenbelägen nur schwer entfernt werden. Auch Haustiere wie Katzen und Hunde sollten in dieser Zeit von der Strasse ferngehalten werden, wie die Gemeinde mitteilt. Die Bauherrschaft und die Bauunternehmung übernehmen keine Haftung. Das frühzeitige Befahren des Deckbelags führt zu bleibenden Schäden am Bauwerk. Aus diesem Grund ist das Umfahren von Absperrungen strikt untersagt. Das gilt auch für leichte Zweiräder (Mofas, Fahrräder, Trottinette). Für Fussgängerinnen und Fussgänger ist der Zugang zu den Liegenschaften am Bühlmattweg während der Deckbelagsarbeiten eingeschränkt möglich. (mgt)