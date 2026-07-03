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Bauarbeiten im Sisslerfeld: Tag und Nacht

  03.07.2026 Fricktal

Seit dem Spatenstich am 14. Januar 2026 wird am Bau der Infrastrukturanlagen für die Erschliessung des Sisslerfelds in der Gemeinde Eiken gearbeitet. Für den Bau der neuen Unterführung beim Bahnanschluss der Firma DSM muss der Bahnbetrieb unterbrochen werden. 

Zwischen der ...

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