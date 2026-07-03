Bauarbeiten im Sisslerfeld: Tag und Nacht

Seit dem Spatenstich am 14. Januar 2026 wird am Bau der Infrastrukturanlagen für die Erschliessung des Sisslerfelds in der Gemeinde Eiken gearbeitet. Für den Bau der neuen Unterführung beim Bahnanschluss der Firma DSM muss der Bahnbetrieb unterbrochen werden.

Seit dem Spatenstich am 14. Januar 2026 wird am Bau der Infrastrukturanlagen für die Erschliessung des Sisslerfelds in der Gemeinde Eiken gearbeitet. Für den Bau der neuen Unterführung beim Bahnanschluss der Firma DSM muss der Bahnbetrieb unterbrochen werden.

Zwischen der Kantonsstrasse und dem Bahntrasse der DSM wurden Werkleitungen für Strom, Wasser, Strassenabwasser und Telefon verlegt, die neue Feuerwehrzufahrt und die Stützmauern zur Unterführung gebaut. Die Bauarbeiten verlaufen auch dank guter Witterung gemäss Bauprogramm.

Das Herzstück der Erschliessung des Sisslerfelds ist die neue Unterführung beim Bahnanschluss der Firma DSM. Damit diese gebaut werden kann, muss der Bahnbetrieb unterbrochen werden. Die DSM Nutritional Products AG wird in der Sommerferienzeit den Bahnbetrieb für fünf Wochen einstellen. Damit alle notwendigen Arbeiten in diesem Zeitfenster ausgeführt werden können, reichen die üblichen Arbeitszeiten nicht aus. Im Zeitraum vom 10. Juli bis 14. August werden Bauarbeiten auch während der Nacht und an Sonntagen nötig sein. Wie es in der Mitteilung des Kantons heisst, kann es dabei zu Lärm und nächtlichem Baustellenverkehr kommen. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt bittet die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Gemeinden um Nachsicht für die unumgänglichen Bauarbeiten ausserhalb der üblichen Arbeitszeiten. Die Bauherrschaft und die Bauunternehmung wollen die lärmintensiven Arbeiten auf das Nötigste reduzieren.

Inbetriebnahme im Herbst 2027

Nach dieser Intensivbauphase gehen die Arbeiten zu den üblichen Arbeitszeiten weiter. Die Inbetriebnahme der Südspange auf dem Gemeindegebiet von Eiken ist für Herbst 2027 vorgesehen. Das Gebiet Sisslerfeld ist gemäss Richtplan des Kantons Aargau ein wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt (ESP) von kantonaler Bedeutung. Das Gebiet südlich der Firma DSM Nutritional Products AG ist daher für alle Verkehrsmittel zu erschliessen. Im März 2025 startete das Departement Bau, Verkehr und Umwelt mit dem Bau des Anschlussknotens «Südspange» an der Laufenburgerstrasse. Dieser ist seit August 2025 fertiggestellt und dient zur Erschliessung der Baustelle «Südspange».

(mgt/nfz)