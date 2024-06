Batastrasse wird saniert

Ohne Diskussion und einstimmig wurde das Geschäft genehmigt: An der Einwohner-Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend genehmigte der Möhliner Souverän zwei Zusatzkredite in Gesamthöhe von 1,17 Millionen Franken für die Sanierung der Batastrasse.

Diese Gelder sind nötig geworden, da ein bereits gesprochener Kredit in Höhe von 2,6 Millionen Franken (Wintergemeindeversammlung 2021) bei Weitem nicht ausgereicht hatte und der Gemeinderat in der Folge die Submission vorzeitig abbrechen liess. Ein Grund für diese massive Differenz zum eigentlichen Kredit war die massive Teuerung in der Zeitspanne vom erstellten Kostenvoranschlag bis zur Submission. Auch habe sich seither die Ausgangslage für die Deponiegebühren verändert, hiess es in einer Erklärung des Gemeinderats (die NFZ berichtete).

Mit der Extraschlaufe in Höhe von 1,17 Millionen Franken, die nun gefahren werden musste, ist der Weg für die Sanierung der Batastrasse aber frei. Konkret bewilligt hatte die Versammlung einen Zusatzkredit für Strassenbau inklusive Erneuerung der Beleuchtung (1,05 Millionen Franken) und einen Zusatzkredit für den Teilersatz der Wasserleitung (120 000 Franken). Insgesamt sind für die Batastrasse also Verpflichtungskredite in Höhe von knapp 3,8 Millionen Franken gesprochen worden (2,6 Millionen Franken an der Wintergemeinde 2021; 1,17 Millionen Franken an Sommergemeinde 2024).

Nun soll es rasch vorwärtsgehen

Die Sanierung der Batastrasse beginnt diesen Spätsommer. Die Arbeiten dürften rund ein- bis eineinhalb Jahre dauern. Die Batastrasse führt auf rund 800 Metern vom Bata-Kreisel bei der Industriestrasse vorbei an Jugendhaus und Tennishalle hoch bis zu Fridolins-Kapelle und Restaurant Schiff, wo sie in die Hauptachse im Dorf mündet.

Die Gemeindeversammlung war nach gut fünfzig Minuten zu Ende, sämtliche Geschäfte auf einer relativ schlanken Traktandenliste wurden diskussionslos genehmigt. Teilgenommen hatten 123 Bürgerinnen und Bürger – das entspricht 1,8 Prozent aller Stimmberechtigten. (rw)

Ausführlicher Bericht in der NFZ vom Dienstag.