Basteln im Advent

Daniela Hämmerle hat es ausprobiert. Jetzt sind Sie an der Reihe. Viel Vergnügen.

Weihnachtsbaum

Benötigtes Material:

Dünner Karton, Farbstifte, Holzspiess, Holzperlen, Klopapierrolle, Alufolie, Schere, Leim

So geht es:

– Fünf verschieden grosse Sterne für den Tannenbaum ausschneiden und noch einen kleinen Stern für die Spitze des Tannenbaums.

– Sterne anmalen.

– Den kleinsten Stern auf einen Holzspiess stecken, danach ein paar Holzperlen auf den Holzspiess fädeln. Dann abwechselnd Sterne und Perlen auffädeln.

– Ein kleines Stück von der Klopapierrolle abschneiden (Stamm) und dann anmalen.

– Den Stamm mit Alufolie füllen und den Spiess hineinstecken.

– Den kleinsten Stern ganz oben anleimen und den Rest des Holzspiesses oben abschneiden.

Zimtschnecken –

Saftig und fluffig

Zutaten für den Teig:

270 ml Milch

60 g Butter

500 g Mehl

50 g Zucker

1 Packung Vanillezucker

1 Prise Salz

½ Würfel frische Hefe

Für die Füllung:

100 g weiche Butter

70 g Zucker

2-3 TL Zimt

Für die Glasur:

70 g Frischkäse

1 EL weiche Butter

So geht’s:

– Milch mit der Butter in einem Topf erwärmen, Butter dabei zerlassen.

– Mehl mit Zucker, Vanillezucker und Salz in einer Schüssel vermischen. Hefe hinein bröckeln.

– Lauwarme Milch zugeben und fünf Minuten mit den Knethaken zu einem glatten Teig kneten.

– 45 Minuten zugedeckt ruhen lassen.

– Runde Auflaufform (Ø 30cm) oder Springform einfetten.

– Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche durchkneten und zu einem Rechteck (zirka 40 x 30 cm) ausrollen.

– Für die Füllung die weiche Butter aufschlagen, Zucker und Zimt zugeben.

– Zimt-Butter dünn auf das Rechteck streichen. Dabei einen zirka 1 cm dünnen Rand freilassen.

– Von der langen Seite her aufrollen.

– Mit einem scharfen Messer in zirka 5 cm dicke Scheiben schneiden.

– Die einzelnen Scheiben in die Form legen und zugedeckt 30 Minuten ruhen lassen.

– Backofen auf 180 Grad (Umluft: 160 Grad) vorheizen

– 25 Minuten backen, danach etwas auskühlen lassen.

– Für die Glasur alle Zutaten aufschlagen und dünn auf die lauwarmen Zimtschnecken auftragen.

Aufhänger

Einfach, kreativ und schnell

Materialien:

Schrumpffolie, wasserfeste Stifte oder Farbstifte, Schere, Locher, Faden, Backofen

So geht es:

– Gewünschte Form ausschneiden. Achtung: Folie schrumpft zirka 40 Prozent, also lieber etwas grösser machen.

– Die Formen anmalen.

– Das Loch unbedingt vor dem Schrumpfen machen.

– Den Backofen auf 150° C vorheizen.

– Formen auf ein Backblech mit Backpapier legen.

– Formen backen. Am Anfang verformen sie sich stark, aber keine Angst sie werden wieder flach. Der Backprozess dauert zirka 5 Minuten.

– Danach kurz mit einem Buch oder ähnlichem beschweren.

– Am Ende den Faden durch das Loch ziehen.

Weihnachtskarte

Jedes Geschenk braucht eine Karte.

Benötigtes Material:

Weisses, grünes und braunes Tonpapier, Leim, Farbstifte oder Deko-Sterne

So geht es:

– Das grüne Papier wie eine Ziehharmonika falten.

– Das gefaltete Papier in Streifen schneiden, die immer kleiner werden.

– Aus dem braunen Papier den Stamm ausschneiden.

– Alles der Reihe nach auf das weisse Papier kleben.

– Zuoberst einen Stern kleben oder malen.

– Den Rest der Karte verzieren und mit einem Weihnachtsgruss versehen.

– Die «Tannenäste» in der Mitte zusammenkleben.

Text und Fotos: Daniela Hämmerle