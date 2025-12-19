Basteln im Advent

Basteln im Advent19.12.2025 Fricktal
Daniela Hämmerle hat es ausprobiert. Jetzt sind Sie an der Reihe. Viel Vergnügen.
Weihnachtsbaum
Benötigtes Material:
Dünner Karton, Farbstifte, Holzspiess, Holzperlen, Klopapierrolle, Alufolie, Schere, Leim
So geht ...
So geht es:
– Fünf verschieden grosse Sterne für den Tannenbaum ausschneiden und noch einen kleinen Stern für die Spitze des Tannenbaums.
– Sterne anmalen.
– Den kleinsten Stern auf einen Holzspiess stecken, danach ein paar Holzperlen auf den Holzspiess fädeln. Dann abwechselnd Sterne und Perlen auffädeln.
– Ein kleines Stück von der Klopapierrolle abschneiden (Stamm) und dann anmalen.
– Den Stamm mit Alufolie füllen und den Spiess hineinstecken.
– Den kleinsten Stern ganz oben anleimen und den Rest des Holzspiesses oben abschneiden.
Zimtschnecken –
Saftig und fluffig
Zutaten für den Teig:
270 ml Milch
60 g Butter
500 g Mehl
50 g Zucker
1 Packung Vanillezucker
1 Prise Salz
½ Würfel frische Hefe
Für die Füllung:
100 g weiche Butter
70 g Zucker
2-3 TL Zimt
Für die Glasur:
70 g Frischkäse
1 EL weiche Butter
So geht’s:
– Milch mit der Butter in einem Topf erwärmen, Butter dabei zerlassen.
– Mehl mit Zucker, Vanillezucker und Salz in einer Schüssel vermischen. Hefe hinein bröckeln.
– Lauwarme Milch zugeben und fünf Minuten mit den Knethaken zu einem glatten Teig kneten.
– 45 Minuten zugedeckt ruhen lassen.
– Runde Auflaufform (Ø 30cm) oder Springform einfetten.
– Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche durchkneten und zu einem Rechteck (zirka 40 x 30 cm) ausrollen.
– Für die Füllung die weiche Butter aufschlagen, Zucker und Zimt zugeben.
– Zimt-Butter dünn auf das Rechteck streichen. Dabei einen zirka 1 cm dünnen Rand freilassen.
– Von der langen Seite her aufrollen.
– Mit einem scharfen Messer in zirka 5 cm dicke Scheiben schneiden.
– Die einzelnen Scheiben in die Form legen und zugedeckt 30 Minuten ruhen lassen.
– Backofen auf 180 Grad (Umluft: 160 Grad) vorheizen
– 25 Minuten backen, danach etwas auskühlen lassen.
– Für die Glasur alle Zutaten aufschlagen und dünn auf die lauwarmen Zimtschnecken auftragen.
Aufhänger
Einfach, kreativ und schnell
Materialien:
Schrumpffolie, wasserfeste Stifte oder Farbstifte, Schere, Locher, Faden, Backofen
So geht es:
– Gewünschte Form ausschneiden. Achtung: Folie schrumpft zirka 40 Prozent, also lieber etwas grösser machen.
– Die Formen anmalen.
– Das Loch unbedingt vor dem Schrumpfen machen.
– Den Backofen auf 150° C vorheizen.
– Formen auf ein Backblech mit Backpapier legen.
– Formen backen. Am Anfang verformen sie sich stark, aber keine Angst sie werden wieder flach. Der Backprozess dauert zirka 5 Minuten.
– Danach kurz mit einem Buch oder ähnlichem beschweren.
– Am Ende den Faden durch das Loch ziehen.
Weihnachtskarte
Jedes Geschenk braucht eine Karte.
Benötigtes Material:
Weisses, grünes und braunes Tonpapier, Leim, Farbstifte oder Deko-Sterne
So geht es:
– Das grüne Papier wie eine Ziehharmonika falten.
– Das gefaltete Papier in Streifen schneiden, die immer kleiner werden.
– Aus dem braunen Papier den Stamm ausschneiden.
– Alles der Reihe nach auf das weisse Papier kleben.
– Zuoberst einen Stern kleben oder malen.
– Den Rest der Karte verzieren und mit einem Weihnachtsgruss versehen.
– Die «Tannenäste» in der Mitte zusammenkleben.
Text und Fotos: Daniela Hämmerle