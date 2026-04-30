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Basiliskenbrunnen zerstört

  30.04.2026 Kaiseraugst

Wer macht denn so was? Der gusseiserne Basiliskenbrunnen beim Fähreplatz in Kaiseraugst ist irreparabel zerstört. «Die Person, welche dafür verantwortlich ist, soll sich auf der Gemeindeverwaltung melden, bevor die Aufzeichnungen der Kamera ausgewertet ist und allenfalls ...

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