Basiliskenbrunnen zerstört

Wer macht denn so was? Der gusseiserne Basiliskenbrunnen beim Fähreplatz in Kaiseraugst ist irreparabel zerstört. «Die Person, welche dafür verantwortlich ist, soll sich auf der Gemeindeverwaltung melden, bevor die Aufzeichnungen der Kamera ausgewertet ist und allenfalls ...

Wer macht denn so was? Der gusseiserne Basiliskenbrunnen beim Fähreplatz in Kaiseraugst ist irreparabel zerstört. «Die Person, welche dafür verantwortlich ist, soll sich auf der Gemeindeverwaltung melden, bevor die Aufzeichnungen der Kamera ausgewertet ist und allenfalls Anzeige erstattet wird», hält die Gemeindeverwaltung fest. Der Gemeinderat sucht eine Ersatzlösung für den alten Basiliskenbrunnen und bedauert diesen Verlust sehr. (mgt/nfz)