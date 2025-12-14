Barocke Meisterwerke treffen auf Beatles-Klassiker

Asya Fateyeva, die Saxophonistin springt kurzfristig für den Gitarristen Miloš Karadagli’c ein, und das Kammerorchester Basel gestalten aussergewöhnliches Programm am 8. Januar in Rheinfelden.

Aus gesundheitlichen Gründen musste der ursprünglich angekündigte Gitarrist Miloš Karadagli´c sein Engagement absagen. Die Klassik Sterne Rheinfelden freuen sich jedoch, dass mit der renommierten Saxophonistin Asya Fateyeva eine herausragende Künstlerin einspringen kann, die das Konzept von «Baroque & Beatles» auf faszinierende Weise neu interpretiert.

Fateyeva zählt zu den herausragendsten Vertreterinnen des klassischen Saxophons und begeistert mit innovativen Programmen, die unterschiedlichste Stile und Epochen verbinden. Die auf der Krim geborene Musikerin machte 2014 Geschichte, als sie als erste Frau das Finale des renommierten Internat iona len Adolphe-Sa x-Wettbewerbs in Belgien erreichte. Seitdem gilt sie als Pionierin, die das Saxophon fest in der klassischen Musikszene etabliert hat.

Aktuell sorgt Fateyeva mit ihrer neuen CD «Nutcracker Unwrapped» für Aufsehen, die im November 2025 bei Berlin Classics erschien. Das Album präsentiert eine brandneue Bearbeitung von Tschaikowskys Nussknacker, arrangiert von Wolf Kerschek für Saxophon und Orchester. Zudem erhielt sie 2025 den Opus Klassik für ihre CD «Dancing Queen» mit der Lautten Compagney Berlin, auf der sie Werke von ABBA und Rameau interpretiert.

Am 8. Januar 2026 präsentiert sie zusammen mit dem Kammerorchester Basel unter der Leitung von Dmitry Smirnov ein spannendes Programm: Werke von Bach, Vivaldi und Marcello treffen auf Beatles-Hits wie «Here Comes the Sun», «Yesterday» und «Blackbird» – alle eigens für Saxophon arrangiert von Bo Wiget. Ein Konzertabend, der Generationen verbindet und barocke Eleganz mit Klassikern der Popmusik verschmelzen lässt. (mgt)

«Baroque & Beatles», Donnerstag, 8. Januar

2026, 20 Uhr, Bürgersaal Rheinfelden (Baden),

Weitere Informationen: klassiksterne-rheinfelden.com