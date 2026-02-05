Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Bargeldloses Zahlen weiter auf dem Vormarsch

  05.02.2026 Wirtschaft, Aargau
Bargeld wird immer weniger verwendet. Foto: Susanne Hörth
Bargeld wird immer weniger verwendet. Foto: Susanne Hörth

Der Laufenburger Mitte-Grossrat Daniele Mezzi hatte in einem Vorstoss vom Regierungsrat gefordert, das kantonale Gastgewerbegesetz dahingehend zu ändern, dass Zahlungen mit Bargeld weiterhin akzeptiert werden müssen.

Susanne Hörth

«Der Trend geht im Moment ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote