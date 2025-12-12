BANDSCHNUPPERTAG AN DER MUSIKSCHULE FRICK

22 Kinder und Jugendliche trafen sich kürzlich im Oberstufenschulhaus Ebnet zum ersten «Band-Schnuppertag» der Musikschule Frick. Die Schülerinnen und Schüler der Fächer Gitarre, E-Bass, Kontrabass, Klavier, Schlagzeug und Gesang hatten ihre Parts im Vorfeld eingeübt und fügten sich nun zu fünf richtigen Bands zusammen. Unter der engagierten Anleitung ihrer Instrumentallehrpersonen erklangen Melodien von «Talking to the Moon», «Seven Nation Army» und weiterer bekannter Songs. Ins Leben gerufen wurde die Idee des Band-Schnuppertages von Tino Sigrist. Der heutige Perkussionslehrer hatte schon als Kind an der Musikschule Frick das Schlagzeugspiel erlernt und seine ersten Banderfahrungen gesammelt. Diese positiven Erlebnisse möchte er nun weitergeben und das aktive Musizieren in Bands fördern. (mgt)