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Balteschwiler baut 24 Stellen ab

  22.05.2026 Laufenburg
Das erfolgreiche Abbund-Center wird ausgebaut. Foto: Archiv NFZ
Das erfolgreiche Abbund-Center wird ausgebaut. Foto: Archiv NFZ

Damit verbunden ist eine Reduktion der Angebotspalette bis Ende 2027

Die Balteschwiler AG passt sich den veränderten Marktverhältnissen an. Anfang Mai wurde die strategische Neuausrichtung bekanntgegeben. Jetzt ist klar, welche Stellen über welchen Zeitraum vom Abbau betroffen ...

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