Balou, Robin Hood und Jack Sparrow

Am vergangenen Sonntag bildete sich vor der Hall of Zuzgen eine Schlange. Über 250 Personen wollten die bekannten Walt Disney Filmmelodien, gespielt durch die Brass Band Zuzgen und die Juniorband Wegenstettertal, hören.

In der Halle ein ungewohntes Bild, die Musizierenden sassen mit Ausnahme der Schlagzeuger, alle vor der Bühne. Dort prangte eine riesige Leinwand, auf welcher passend zu den performten Stücken, Bilder projiziert wurden. Die geringe Beleuchtung trug zusätzlich dazu bei, dass sich die Zuschauenden wie in einem Kinosaal fühlten. Mit sattem Brass Band-Sound trug die Brass Band Zuzgen unter der engagierten und professionellen Leitung von Valentin Sacher das Eingangsstück aus «Robin Hood» vor. Danach folgten Melodien aus «Planes» und «Fluch der Karibik». Jack Sparrow, Elizabeth Swan, Will Turner, Klaus Badelt und Co. hätten sich, wie das anwesende Publikum, sicher auch mitreissen lassen.

Nach den Melodien aus «Die Schöne und das Biest» spielte die Brass Band das Hauptstück des Abends aus «Der König der Löwen». Schnelle, technisch anspruchsvolle und getragene Melodien, solistische Teile und beeindruckend, laute Tuttiteile zeichneten diesen Vortrag aus. Der Nachwuchsmusiker Nils Buchmüller aus Zeiningen spielte auf der Trompete zu Beginn ein langes Solo. Und dann kam Balou mit einem Sousaphon. Fabian Schlumpf trug die Melodie aus dem «Jungelbuch» in einer imposanten Leichtigkeit vor. Daniel Mägerli überzeugte auf dem Principal-Cornet mit einer jazzigen Gegenmelodie.

«Let it go» spielte die Juniorband Wegenstettertal unter der Leitung von Andreas Meier und das Abschlussstück «Encanto» performten die beiden Bands gemeinsam. Über 50 Musizierende, Jung und Alt zusammen; ein wunderschönes Bild. (mgt)

Nächste Auftritte der Brass Band Zuzgen: 4. Juli (Schulschlussfeier) und 2. November (Jahreskonzert).