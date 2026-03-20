Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

BALL, SPASS UND POKALE: RHEINFELDER E-JUNIOREN AM SME-CUP

  20.03.2026 Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Die E-Junioren des FC Rheinfelden konnten sich vergangenes Wochenende am SME-Cup in Frenkendorf mit anderen Mannschaften (hier im Spiel gegen den FC Nord West) aus der Region und sogar einem Gast aus Bern messen. Im Vordergrund stand der Spass und am Ende erhielt jede Mannschaft einen Pokal und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote