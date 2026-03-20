BALL, SPASS UND POKALE: RHEINFELDER E-JUNIOREN AM SME-CUP

Die E-Junioren des FC Rheinfelden konnten sich vergangenes Wochenende am SME-Cup in Frenkendorf mit anderen Mannschaften (hier im Spiel gegen den FC Nord West) aus der Region und sogar einem Gast aus Bern messen. Im Vordergrund stand der Spass und am Ende erhielt jede Mannschaft einen Pokal und ...

Die E-Junioren des FC Rheinfelden konnten sich vergangenes Wochenende am SME-Cup in Frenkendorf mit anderen Mannschaften (hier im Spiel gegen den FC Nord West) aus der Region und sogar einem Gast aus Bern messen. Im Vordergrund stand der Spass und am Ende erhielt jede Mannschaft einen Pokal und jede Spielerin und jeder Spieler konnte eine Medaille mit nach Hause nehmen. (mgt)