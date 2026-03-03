Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Bald sprudelt das Wasser wieder

  03.03.2026 Laufenburg
Der markante Rösslibrunnen in der Laufenburger Altstadt. Foto: Susanne Hörth
Der markante Rösslibrunnen in der Laufenburger Altstadt. Foto: Susanne Hörth

Der Laufenburger Rösslibrunnen wurde rundum saniert In der Laufenburger Altstadt verbindet die «Rösslistäge» die Marktgasse mit der Herrengasse. Am Fusse der Treppe steht schon seit vielen Jahrzehnten der «Rösslibrunnen». Im Zuge der Werkleitungs- und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote