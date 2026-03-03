Bald sprudelt das Wasser wieder

Der Laufenburger Rösslibrunnen wurde rundum saniert In der Laufenburger Altstadt verbindet die «Rösslistäge» die Marktgasse mit der Herrengasse. Am Fusse der Treppe steht schon seit vielen Jahrzehnten der «Rösslibrunnen». Im Zuge der Werkleitungs- und ...

Der Laufenburger Rösslibrunnen wurde rundum saniert In der Laufenburger Altstadt verbindet die «Rösslistäge» die Marktgasse mit der Herrengasse. Am Fusse der Treppe steht schon seit vielen Jahrzehnten der «Rösslibrunnen». Im Zuge der Werkleitungs- und Oberf lächensanierung in der Altstadt ist der Brunnen – der obere Teil datiert aus dem Jahre 1775, der Sockel aus 1865 – ebenfalls einer umfassenden Sanierung unterzogen worden. Während diese Arbeiten am Trog selbst vor Ort durchgeführt wurden, sind Brunnenstock und Ausguss entfernt worden.

In den vergangenen Tagen sind sie nun zurückgebracht worden. Wie Stadtammann René Leuenberger erklärt, soll der Brunnen schon bald wieder in Betrieb genommen werden und wie die anderen Brunnen in der Altstadt rechtzeitig zum Palmsonntag dekoriert werden. Die liebevoll geschmückten Osterbrunnen in Laufenburg erfreuen nicht nur die Leute vor Ort. Sie ziehen jeweils auch viele Besucher von ausserhalb an. (sh)