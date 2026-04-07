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Bald Schluss mit dem unbeständigen Wetter

  07.04.2026 Fricktal
Masken und Kostüme auf der Dorfstrasse. Foto: Vreni Weber
Masken und Kostüme auf der Dorfstrasse. Foto: Vreni Weber

Täglich erleben wir zurzeit Wetterkapriolen. Doch das dauert nicht mehr lange an, denn am Wochenende vom 11./12. April findet in Effingen das Eierleset statt – ein Fest mit uralten Wurzeln, in welchem sich der Frühling gegen den Winter durchsetzen muss.

Vreni Weber

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