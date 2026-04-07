Bald Schluss mit dem unbeständigen Wetter

Täglich erleben wir zurzeit Wetterkapriolen. Doch das dauert nicht mehr lange an, denn am Wochenende vom 11./12. April findet in Effingen das Eierleset statt – ein Fest mit uralten Wurzeln, in welchem sich der Frühling gegen den Winter durchsetzen muss.

Täglich erleben wir zurzeit Wetterkapriolen. Doch das dauert nicht mehr lange an, denn am Wochenende vom 11./12. April findet in Effingen das Eierleset statt – ein Fest mit uralten Wurzeln, in welchem sich der Frühling gegen den Winter durchsetzen muss.

Vreni Weber

Noch sind die Turnerinnen und Turner nebst dem Turnbetrieb mit dem Ausbessern und Nähen der Kostüme, dem Verfassen der Eierpredigt und vielen weiteren Vorarbeiten beschäftigt. Doch schon bald schickt der Eier-Pfarrer mit den Worten: «Nun will ich euch an eure Pflichten mahnen und schicke euch auf eure Bahnen» den Reiter und den Läufer auf die Strecke. Während der Läufer ein Ei nach dem andern holt, 162 an der Zahl, und in die Spreuwanne wirft, muss der Reiter eine vorgegebene Strecke abreiten. Was vom Strassenrand her locker aussieht, ist in Wirklichkeit harte Knochenarbeit. Der Frühling, also der Läufer absolviert bei seinem Lauf ungefähr zehn Kilometer. Dabei kommen ihm immer wieder die Masken und Kostüme in die Quere. Die Grünen, der Jasschärtler, der Tannästler, der Stechpälmler, ein Hochzeitspäärli und der Hühnermaa jagen wild heulend die Dürren, den Straumuni, den Hobelspänler, den Schnäggehüsler, den Alten und die Alte über die Dorfstrasse. Das Aufbegehren, die Auseinandersetzungen und das Gekreische nützen jedoch den Dürren nicht viel, der Frühling setzt voller Kraft dagegen und wird vermutlich auch dieses Jahr den Sieg davontragen. Wenn der Läufer das letzte Ei schwungvoll über das Gasthaus zur Glocke geschleudert hat, geht es ab zur Eierpredigt. Mit treffenden Pointen wird den Effingerinnen und Effingern und den Nachbarn der umliegenden Dörfer der Spiegel vors Gesicht gehalten. Ein Eiertätsch zum Abschluss, ein Glas mit alten Bekannten oder Kuchen und Kaffee runden das einmalige, urchige Spektakel ab.

Ein breitgefächertes Angebot

Zum Auftakt des Festes lädt der Gemeinderat Böztal die Bevölkerung am Samstag, um 17 Uhr, zur Einweihung des Kreiselschmuckes ein. Während vielen Arbeitsstunden ist in der Werkstatt des Effinger Eisenplastikers Daniel Schwarz ein Kreiselschmuck mit Bezug zum Eierleset entstanden. Nach Ansprachen von Projektverantwortlichen wird die Enthüllung des Kunstwerkes mit einem Apéro gefeiert. Ab 20 Uhr laden die turnenden Vereine zu einer «geilen Eierfeier, der Eggstase mit DJ FoM» in die Turnhalle ein.

In Effingen stehen also alle Zeichen auf Frühling. Der Besuch am Eierleset am 11. und 12. April im schönen Dorf am Fusse des Bözbergs wird auch dieses Jahr vollauf begeistern.