Bald heisst es «O’zapft is!»

Aufgrund der erhöhten Nachfrage in den letzten Jahren, verlängern die Veranstalter das Feldschlösschen Oktoberfest von zwei auf drei Wochenenden. Jeweils Freitag (27. September, 4. und 11. Oktober) und Samstag (28. September, 5. und 12. Oktober) heisst es in Rheinfelden «O’zapft is!». Ab 18 Uhr werden die Türen geöffnet und aus der Pichhalle, wo normalerweise die Oldtimer der Brauerei ausgestellt sind, wird ein Festzelt. Ein paar dieser Oldtimer bleiben, die anderen weichen den Festbänken, Barelementen und einer Bühne für Live-Musik. Am ersten Wochenende sind es die «Alpenraudis», die für eine heitere Stimmung sorgen, in der folgenden Woche liefern die «Lumpazis aus Tirol» eine unterhaltsame musikalische Darbietung und schliesslich rundet «Wirbelwind» das dritte Wochenende schwungvoll ab.

Im Eintrittsticket für das Feldschlösschen Oktoberfest ist auch die kostenlose An- und Rückreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb des TNW-Gebiets inbegriffen. Die Brauerei Feldschlösschen bietet im Rahmen ihrer Kampagne Friends for Friends eine «Wasser-Flatrate» an. Wer sich dafür entscheidet, bezahlt einmalig 9,50 Franken und erhält den ganzen Abend die Mineralwasser Arkina und Rhäzünser à discrétion. Mit Friends for Friends wird nach dem Motto «gemeinsam geniessen, Verantwortung zeigen» auf einen verantwortungsvollen Trinkkonsum aufmerksam gemacht, wie es in einer Medienmitteilung heisst. (mgt)