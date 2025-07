Bahnhofstrasse wird saniert

Der zum Bahnhof führende Abschnitt der Bahnhofstrasse wird von Mittwoch, 23. Juli, bis Freitag, 25. Juli, saniert. Der Belag der Bahnhofstrasse wird im Abschnitt von der Kaiserstrasse bis zur Quellenstrasse erneuert. Die witterungsabhängigen Arbeiten werden in der Nacht vom Mittwoch, 23. Juli, auf Donnerstag, 24. Juli, und in der Nacht vom Donnerstag, 24. Juli, auf Freitag, 25. Juli, durchgeführt. Infolge der Bauarbeiten ist das Befahren dieses Strassenabschnitts an den oben genannten Daten zwischen 20 Uhr und 5 Uhr nicht möglich, wie die Stadt in einer Pressemitteilung festhält. Für den Fuss- und Veloverkehr bleibt dieser Abschnitt jederzeit passierbar, für den motorisierten Verkehr ist eine Umleitung signalisiert. (mgt/nfz)