Badminton Juniorenturnier in Kaiseraugst

Mit dem Ziel, den Kindern und Jugendlichen viele Spielmöglichkeiten zu bieten, führt der Badminton Verband Nordwestschweiz jedes Jahr die «BVN Junior Tour» durch. Auch in diesem Jahr unterstützt der BC Kaiseraugst die Turnierserie. Am Samstag, 21. Juni 2025, ist der Tag der «Jüngsten» (U9-U12). Am Vormittag findet ein von einem Kadertrainer durchgeführtes Training statt und am Nachmittag wird ein kleines Turnier durchgeführt. «Bei der höheren Kategorie U13-U19 geht es dann für die meisten Jugendlichen um mehr, als einfach dabei zu sein», betont Fabienne Moser, Junioren-Trainerin des Badminton Club Kaiseraugst. So messen sich an beiden Tagen die älteren Juniorinnen und Junioren im Doppel/ Mixed (Samstagnachmittag) und im Einzel (ganzer Sonntag). (mgt)