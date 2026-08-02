Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Badisch-Rheinfelden bekommt neue Chronik

  02.08.2026 Rheinfelden
Sind hauptsächlich als Autoren der neuen Ortschronik tätig (v.l.): Eberhard Niethammer, Werner Himmelsbach, Wolfgang Bocks und Martin Birken. Foto: Boris Burkhardt
Sind hauptsächlich als Autoren der neuen Ortschronik tätig (v.l.): Eberhard Niethammer, Werner Himmelsbach, Wolfgang Bocks und Martin Birken. Foto: Boris Burkhardt

Der Arbeitskreis Geschichte des Salmegg-Vereins in Badisch-Rheinfelden will noch dieses Jahr den ersten von zwei Bänden der neuen Stadtchronik veröffentlichen. In chronologischer Reihenfolge werden alle Ereignisse zusammengetragen, die das heutige Stadtgebiet und die Schweizer Nachbarschaft ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote