Ein gedeckter Tisch ist keine Selbstverständlichkeit

Gemeinsam anpacken für eine gute Sache

Seit vielen Jahren engagiert sich das Ittenthaler Paar Vreny Carlen und Ruedi Näf für «Tischlein deck Dich» in Frick. In der Adventszeit stellen sie zudem Weihnachtspakete für auf Unterstützung angewiesene Personen zusammen. Dieses Jahr haben sich zudem Oberstufenschülerinnen und -schüler aus Frick mit einer Weihnachtsbackaktion beteiligt.

Susanne Hörth

«Uns geht es gut. Deshalb möchten wir etwas für jene tun, denen es weniger gut geht», sagt Ruedi Näf. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Vreny Carlen setzt er sich seit Jahren für «Tischlein deck Dich», ein Angebot des Kirchlich-Regionalen Sozialdienstes ein. Sich für die Gemeinschaft engagieren, ist für das Ehepaar gelebte Selbstverständlichkeit.

«Was die beiden leisten, ist wirklich beeindruckend», sagt Tina Zumsteg vom Ittenthaler Lädeli-Team voller Respekt. «Sie helfen nicht nur das ganze Jahr über mit Spenden, sondern stellen in der Adventszeit mit unglaublich viel Herz auch Weihnachtspakete zusammen.» Mit der steigenden Zahl der Menschen, die auf die Unterstützung bei «Tischlein deck Dich» angewiesen sind – rund 60 Personen und Familien nutzen regelmässig das Angebot – steigt auch der Aufwand für die beiden Ittenthaler. Für sie wird es immer mehr Arbeit. «Und diese Arbeit darf gerne auch unterstützt werden», so Tina Zumsteg.

Gemeinsam helfen

Neben den Lebensmitteln, die sie im Ittenthaler Genossenschaftslädeli bestellt, füllt Vreny Carlen jedes Jahr für die Weihnachtspakete viele Gläser mit selbstgekochter Konfitüre. Dazu kommen unzählige Kilos an Weihnachtsguetzli, die sie früher allein gebacken hat. Inzwischen wird sie dabei von Lädeli-Mitarbeiterin Irène Grenacher unterstützt, und dieses Jahr sogar von einer ganzen Kochschulklasse. «Unser Lädeli beliefert die Kochschule Frick mit Lebensmitteln. Ich hatte die Idee, dort nachzufragen, ob die Schülerinnen und Schüler Lust hätten, Guetzli für die Pakete zu backen», berichtet Tina Zumsteg. Die Antwort der Kochschullehrerin war ein spontanes und herzliches «Ja, gerne».

So sind in der Schulweihnachtsbäckerei 60 Säckchen mit selbstgebackenen Guetzlis gefüllt worden. «Auch wenn es die Jugendlichen sicher ‹gluschtet› hätte, uns wurde gesagt, dass kein Guetzli genascht wurde», sagt Vreny Carlen lächelnd. Manche der jungen Bäckerinnen und Bäcker hätten gar nicht gewusst, dass es in unserer Region Menschen gibt, die aufgrund ihrer finanziellen Situation auf Lebensmittel-Unterstützung angewiesen sind, erzählt Ruedi Näf. «Dessen sind sich auch viele Erwachsene nicht bewusst», fügt Vreny Carlen an.

Nun heisst es für sie und Ruedi Näf, die insgesamt 60 Weihnachtspakete zusammenzustellen. Am Sonntag bringen sie diese nach Frick, damit am Montag bei «Tischlein deck Dich» jede Person oder Familie ein liebevoll gepacktes Paket erhält – gefüllt mit haltbaren Lebensmitteln, kleinen Aufmerksamkeiten und vor allem mit einem Stück Hoffnung.

Tina Zumsteg hofft ihrerseits, dass der spürbare Freudefunken der Fricker Schülerinnen und Schüler, mithelfen zu können, auf weitere Leute überspringt. Durch das gemeinsame Anpacken kann viel Gutes entstehen, weiss sie.