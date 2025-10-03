Immobilien
BACHPUTZETE OESCHGEN

  03.10.2025 Oeschgen
Foto: zVg
Foto: zVg

Im Rahmen des Clean-Up-Days trafen sich in Oeschgen kürzlich Eltern mit ihren Kindern, um die Sissel vom Abfall zu befreien. Obwohl es eher ein nasses Jahr war und die Sissel viel Wasser mit sich führte, kehrten alle mit Abfall zurück. Einiges brachte die Kinderaugen zum Leuchten. ...

