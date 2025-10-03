BACHPUTZETE OESCHGEN

Im Rahmen des Clean-Up-Days trafen sich in Oeschgen kürzlich Eltern mit ihren Kindern, um die Sissel vom Abfall zu befreien. Obwohl es eher ein nasses Jahr war und die Sissel viel Wasser mit sich führte, kehrten alle mit Abfall zurück. Einiges brachte die Kinderaugen zum Leuchten. ...

Im Rahmen des Clean-Up-Days trafen sich in Oeschgen kürzlich Eltern mit ihren Kindern, um die Sissel vom Abfall zu befreien. Obwohl es eher ein nasses Jahr war und die Sissel viel Wasser mit sich führte, kehrten alle mit Abfall zurück. Einiges brachte die Kinderaugen zum Leuchten. Ein nigelnagelneuer Fussball sowie andere Bälle konnten gerettet werden und werden wieder in Gebrauch genommen. Einige der Kinder genossen bei warmen Temperaturen ein Vollbad – ob freiwillig oder nicht sei dahingestellt. Nach etwas mehr als zwei Stunden kehrten alle hungrig zum Spielplatz zurück, wo vor der Heimkehr ein gemeinsames Mittagessen genossen und Erlebnisse ausgetauscht wurden. Allen ein herzliches Dankeschön für den tollen Einsatz der Umwelt zuliebe. (mgt)



