Zimtstangen, Sternanis, getrocknete Orangenscheiben: Sechstklässlerinnen und Sechstklässler der reformierten Kirche Frick haben eine himmlische Weihnachtstee-Mischung gezaubert. Sie trägt den Namen (B)ängeli-Tee. Teemischung sowie selber bedruckte Stofftaschen verkaufen die Jungs und Mädels am Sonntag, 7. Dezember, nach dem Gottesdienst (Beginn 9.30 Uhr, Thema: Brücken des Friedens, anschliessend Apéro). Der Erlös der Spendenaktion geht an das Kinderzentrum Muhaba der Presbyterianischen Kirche im Südsudan. (mgt)