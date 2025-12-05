Immobilien
(B)ängeli-Tee

  05.12.2025 Frick
Tee für einen guten Zweck. Foto: zVg
Zimtstangen, Sternanis, getrocknete Orangenscheiben: Sechstklässlerinnen und Sechstklässler der reformierten Kirche Frick haben eine himmlische Weihnachtstee-Mischung gezaubert. Sie trägt den Namen (B)ängeli-Tee. Teemischung sowie selber bedruckte Stofftaschen verkaufen die ...

