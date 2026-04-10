Axpo zahlt 200 Mio. Franken Dividende

An der GV der Axpo Holding AG, an welcher der Kanton Aargau und die AEW beteiligt sind, genehmigten die Aktionäre den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2024/25. Es wurde die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 200 Millionen Franken beschlossen. Alle Geschäftsbereiche ...

An der GV der Axpo Holding AG, an welcher der Kanton Aargau und die AEW beteiligt sind, genehmigten die Aktionäre den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2024/25. Es wurde die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 200 Millionen Franken beschlossen. Alle Geschäftsbereiche hätten dazu beigetragen; den grössten Beitrag lieferte das internationale Kunden- und Handelsgeschäft, heisst es in der Mitteilung. In der Schweiz ist die Axpo für die Bereitstellung von rund 40 Prozent des verbrauchten Stroms verantwortlich. (mgt/nfz)