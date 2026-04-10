Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Axpo zahlt 200 Mio. Franken Dividende

  10.04.2026 Aargau

An der GV der Axpo Holding AG, an welcher der Kanton Aargau und die AEW beteiligt sind, genehmigten die Aktionäre den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2024/25. Es wurde die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 200 Millionen Franken beschlossen. Alle Geschäftsbereiche ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote