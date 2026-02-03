Immobilien
Automobilist fährt in Ausfahrt geradeaus

  03.02.2026 Frick
Am Unfallauto entstand einiger Sachschaden. Foto: zVg
Am vergangenen Samstag, kurz vor 8 Uhr, fuhr ein Automobilist in der Ausfahrt Frick geradeaus und kam im angrenzenden Gebüsch zum Stillstand. Wie sich herausstellte, war der Lenker von Brugg herkommend, auf der Autobahn A3 in allgemeine Richtung Basel unterwegs. Aus noch unbekannten ...

