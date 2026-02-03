Automobilist fährt in Ausfahrt geradeaus

Am vergangenen Samstag, kurz vor 8 Uhr, fuhr ein Automobilist in der Ausfahrt Frick geradeaus und kam im angrenzenden Gebüsch zum Stillstand. Wie sich herausstellte, war der Lenker von Brugg herkommend, auf der Autobahn A3 in allgemeine Richtung Basel unterwegs. Aus noch unbekannten ...

Am vergangenen Samstag, kurz vor 8 Uhr, fuhr ein Automobilist in der Ausfahrt Frick geradeaus und kam im angrenzenden Gebüsch zum Stillstand. Wie sich herausstellte, war der Lenker von Brugg herkommend, auf der Autobahn A3 in allgemeine Richtung Basel unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet er im Ausfahrtsbereich Frick geradeaus, befuhr den Erdwall und kam im angrenzenden Buschwerk zum Stillstand. Der 80-jährige Lenker wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Abklärungen ergaben jedoch, dass der Lenker das Fahrzeug in alkoholisiertem Zustand gelenkt haben dürfte. Der Lenker wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Ihm wurde der Führerausweis zuhanden der Entzugsbehörde abgenommen. (mgt)