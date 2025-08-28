Automobilist bei Selbstunfall verletzt

Verkehrsunfall in Laufenburg

Ein 70-jähriger Automobilist war am Dienstagabend kurz vor 16.45 Uhr auf der Hauptstrasse von Sulz in Richtung Rheinsulz unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug neben die Fahrbahn auf das Strassenbord. Er kollidierte frontal mit einem Kandelaber, der durch den Aufprall umstürzte. Durch die Fahrt auf das Strassenbord geriet das Fahrzeug in Schräglage und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Lenker verletzte sich durch den Unfall. Er wurde zwecks Kontrolle in ein Spital überführt. Am Fahrzeug dürfte ein Totalschaden entstanden sein. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Automobilist abgelenkt, weshalb er neben die Strasse geriet. Ihm wurde der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen. Neben der Kantonspolizei standen Patrouillen der Polizei Oberes Fricktal sowie des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit im Einsatz. Die Feuerwehren Laufenburg und Gansingen-Mettauertal richteten eine entsprechende Umleitung ein. Der betroffene Strassenabschnitt konnte kurz vor 19.30 Uhr für den Verkehr wieder geöffnet werden. (mgt)