Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Automobilist bei Selbstunfall verletzt

  28.08.2025 Laufenburg
Der Fahrzeuglenker verletzte sich beim Selbstunfall und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Foto: zVg
Der Fahrzeuglenker verletzte sich beim Selbstunfall und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Foto: zVg

Verkehrsunfall in Laufenburg

Ein 70-jähriger Automobilist war am Dienstagabend kurz vor 16.45 Uhr auf der Hauptstrasse von Sulz in Richtung Rheinsulz unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug neben die Fahrbahn auf das Strassenbord. Er kollidierte frontal mit einem Kandelaber, ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote