Auto kollidiert heftig mit der Mittelleitplanke

  10.03.2026 Rheinfelden
Der Fahrer blieb unverletzt, der Sachschaden ist gross. Foto: zVg
Der Fahrer blieb unverletzt, der Sachschaden ist gross. Foto: zVg

Am Sonntagmorgen kollidierte ein Automobilist auf der A3 in Rheinfelden heftig mit der Mittelleitplanke. Er blieb unverletzt. Kurz nach acht Uhr gingen mehrere Meldungen von Drittpersonen ein, die angaben, dass es soeben auf der A3 in Fahrtrichtung Zürich zu einem schweren Selbstunfall ...

