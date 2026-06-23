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Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

  23.06.2026 Schupfart
Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Foto: zVg
Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Foto: zVg

Fahrer verletzte sich leicht

Am Freitagnachmittag fuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW auf der Wegenstetterstrasse von Wegenstetten kommend in allgemeine Richtung Schupfart. Kurz vor der Abzweigung in Richtung Flugplatz Schupfart fuhr er in einer Rechtskurve geradeaus weiter. Dadurch ...

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