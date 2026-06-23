Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Am Freitagnachmittag fuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW auf der Wegenstetterstrasse von Wegenstetten kommend in allgemeine Richtung Schupfart. Kurz vor der Abzweigung in Richtung Flugplatz Schupfart fuhr er in einer Rechtskurve geradeaus weiter. Dadurch ...

Fahrer verletzte sich leicht

Am Freitagnachmittag fuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW auf der Wegenstetterstrasse von Wegenstetten kommend in allgemeine Richtung Schupfart. Kurz vor der Abzweigung in Richtung Flugplatz Schupfart fuhr er in einer Rechtskurve geradeaus weiter. Dadurch überquerte er die Gegenfahrbahn und geriet in ein Feld. Dabei überschlug es das Fahrzeug und es kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Er verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand mutmasslich Totalschaden.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der 23-Jährige aufgrund von Müdigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und daher geradeaus weitergefahren sein. Ihm wurde der Führerausweis auf Probe entzogen. (mgt)