Auto Ausstellung Stein: Jubiläumsausgabe

Seit 15 Jahren bietet der AGVS seinen Garagisten im Fricktal die Möglichkeit, ihre neusten Modelle einem breiten Publikum zu präsentieren. Die Besucherinnen und Besucher können vom 17. bis 19. Oktober in Stein rund 110 neue Modelle von 23 bekannten Automarken kennenlernen und miteinander vergleichen. Selbstverständlich kann man sich in die Autos setzen und den Duft der Neuwagen einatmen. Dem Trend entsprechend stehen Autos mit Hybridantrieb oder reinem Elektromotor im Vordergrund.

Die Besucherinnen und Besucher können sich auch in diesem Jahr im Aussenbereich an den Ständen des Mini-Food-Festivals verpflegen. Als weitere Verpflegungsmöglichkeit bietet sich zudem das reguläre Sportcenter-Restaurant an.

Überregionale Anziehungskraft

Heinz Frei, AGVS-Obmann für das Fricktal, ist glücklich, dass die Ausstellung wieder zustande gekommen ist: «Unser Event hat in der Zwischenzeit eine Strahlkraft weit über die Region hinaus bekommen. Er ist zu einem Anlass geworden, den man sich nicht entgehen lassen will und an dem man viele Leute treffen kann.» (mgt)

www.auto-aargau.ch/stein