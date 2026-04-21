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Auszeichnungen für Sulzer Turner

  21.04.2026 Sulz, Sport
Sulzer Kunstturner im Einführungsprogramm flankiert von Ihren zwei Betreuern Jörg Kleeb und Luca Thomann. Foto: zVg
Sulzer Kunstturner im Einführungsprogramm flankiert von Ihren zwei Betreuern Jörg Kleeb und Luca Thomann. Foto: zVg

Bei den Mittelländischen Nachwuchsmeisterschaften im Kunstturnen in der Turnwerkstatt Malters (LU) trafen sich die besten Nachwuchsturner aus dem Mittelland. Für Sulz standen im Einführungsprogramm Fynn Obrist, Noah Kleeb, Luca Kleeb, Emil Harsch, Nelio Carabin, Jérome ...

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