Auszeichnungen für Sulzer Turner

Bei den Mittelländischen Nachwuchsmeisterschaften im Kunstturnen in der Turnwerkstatt Malters (LU) trafen sich die besten Nachwuchsturner aus dem Mittelland. Für Sulz standen im Einführungsprogramm Fynn Obrist, Noah Kleeb, Luca Kleeb, Emil Harsch, Nelio Carabin, Jérome ...

Bei den Mittelländischen Nachwuchsmeisterschaften im Kunstturnen in der Turnwerkstatt Malters (LU) trafen sich die besten Nachwuchsturner aus dem Mittelland. Für Sulz standen im Einführungsprogramm Fynn Obrist, Noah Kleeb, Luca Kleeb, Emil Harsch, Nelio Carabin, Jérome Wächter und Valentin Trcak im Einsatz. Gegen eine starke Konkurrenz aus renommierten Zentren wie dem BTV Luzern, Liestal, Solothurn und TSV Rohrdorf zeigten die jungen Athleten sehenswerte Leistungen.

Eine begehrte Auszeichnung ergatterte sich Noah Kleeb. Nachdem er eine Woche zuvor bei den Mittelländischen Meisterschaften in Lenzburg noch nicht am Start war, überzeugte er nun mit einer ausgeglichenen Leistung auf einem Top Niveau. Mit durchgehend Noten im 12er-Bereich und trotz eines kleinen Rückschlags am Boden (10,80 Punkte) erreichte er total 70,40 Punkte, was Rang 25 in einem beachtlichen, mit über 70 Turner starken Teilnehmerfeld bedeutete.

Auch Fynn Obrist knüpfte an seine Leistung von Lenzburg an und erkämpfte sich auch eine Auszeichnung. Mit konstanten Übungen an allen sechs Geräten – die Noten lagen innerhalb eines Punktes – erzielte er «ein Vierteli» mehr als Noah und belegte schlussendlich Rang 22. Besonders erfreulich: Er war der zehntbeste Turner des Aargauer Turnverbandes und steigerte sich gegenüber der Vorwoche um ganze drei Punkte.

Alles in allem wieder eine tolle Leistung und steigende Formkurve des Sulzer Nachwuchs im Fach Kunstturnen. In einer Woche folgen bereits die Aargauer Mannschaftsmeisterschaften, bei denen die Sulzer erneut angreifen wollen. (mgt)