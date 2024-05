Auszeichnung für Jeremy Oeschger

Sulzer Turner in Stein und Aarau

Der BTV Aarau und Turnsport Aargau luden am vergangenen Wochenende zu den kantonalen Meisterschaften im Einzelgeräteturnen Kids (K1 bis K3) ein. Die Jugend Sulz startete mit insgesamt neun Turnern in den Kategorien 2 und 3 und in Stein konnten sie einen Sieg einfahren.

Ein etwas ungewöhnlicher Start in den Wettkampftag durften sieben Turner vom Programm K3 auf sich wirken lassen. Auftakt für Sie nämlich, anlässlich des «Fricktaler Cup» in Stein, der Auftritt mit der Reck Sektion Jugend, wo sie den tollen 4. Rang mit der Note von 8,74 erreichten und erste Eindrücke als zukünftige Vereinsturner sammeln konnten.

In Aarau dann wieder als Einzelturner unterwegs, war der Teamgedanke nicht weniger relevant und absolut wegweisend. Schliesslich zeigten alle Sulzer Turner nacheinander und in derselben Riege ihre Übungen. Ein strenges Wertungsgericht taxierte die Übungen der Jungturner am Barren, Reck, Sprung, Boden und an den Schaukelringen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 43,40 Punkten, erreichte Jeremy Oeschger den super 10. Rang, rund 1,50 Punkte Rückstand auf die Bronzemedaille. An den Schaukelringen zeigte das Notenblatt von Jeremy Oeschger mit 9,30 die höchste Note, so durfte er verdient eine kantonale Auszeichnung entgegennehmen. Seine Mannschaftskollegen, Alessio Bottani (Rang 17), Balint Benjamin (Rang 24), Maurice Aebersold (Rang 30), Tim Obrist (Rang 31), Jan Obrist (35) und Samuel Häckel (Rang 41) bestätigten alle ihre Leistungen der vorangehenden Wettkämpfe und Trainings. Im K2 klassierten sich Kiran Richner (Rang 32) und Dario Obrist (Rang 34) im hinteren Drittel der Rangliste, wobei hier vor allem noch Haltung und Einzelausführung verbessert werden können. Edelmetall für die Fricktaler konnte sich der Herznacher Nino Vögeli (GeTu Wölflinswil) im K2 erturnen. (mgt)