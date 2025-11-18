Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Auszeichnung für Schule Magden

  18.11.2025 Fricktal
Tanja Donlic mit ihrer Klasse der Schule Magden. Foto: Eugen Notter/zVg
Tanja Donlic mit ihrer Klasse der Schule Magden. Foto: Eugen Notter/zVg

Mit dem smart@digital-Award zeichnet die Pädagogische Hochschule FHNW innovative Schulprojekte aus, die in den Bereichen Medien und Informatische Bildung hervorstechen. Dieses Jahr gehen Auszeichnungen an die Schule Magden und die Sekundarschule Gelterkinden (BL).

Für den ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote